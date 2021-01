L'agresseur attaque des éléments du GIGN et perd sa jambe droite

Le gang d'agresseurs scootéristes dirigé par un certain M. Fall a mal choisi ses cibles. Les malfrats se sont attaqués à des éléments du GIGN en civil en opération d’infiltration aux abords de l’aéroport de Yoff. Conséquence, le sieur Fall a pris une balle à la jambe droite au cours de l'agression, rapporte le journal L'Observateur.



Transféré à l’hôpital Principal de Dakar, où il a finalement subi une amputation avant d'être déféré mercredi, devant le procureur de la République, pour association de malfaiteurs, tentative de vol avec usage d’armes, violences et voies de faits et détention illégale d’armes blanches.