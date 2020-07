L'agresseur du Professeur Seydi mis à la disposition du Procureur

L'agresseur du Professeur Moussa Seydi, qui répond au un nom de Amadou Ngom Gueye, a été mis à la disposition du Procureur de la République mercredi. Cet ingénieur basé en France est visé pour "menace de mort, violence et voies de fait".



Lors de son interrogatoire, le mis en cause a expliqué en vouloir au Pr Seydi et à l'État du Sénégal parce que un de ses amis qui a perdu en France son fils décédé du coronavirus, n'a pas pu rapatrier son corps au Sénégal pour les besoins de l'enterrement. Or, d'après lui, en citant des revues scientifiques, les dépouilles des personnes mortes de la covid19 ne présentaient aucun risque de contamination.