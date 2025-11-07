L’album de Youssou Ndour “Éclairer le monde” nominé aux Grammy Awards

“Bonsoir à toutes et à tous,

C’est avec une immense joie et une profonde gratitude que je vous annonce une bonne nouvelle : mon dernier album, Éclairer le monde, a été nominé aux Grammy Awards, dans la prestigieuse catégorie Best Global Music Album”, a-t-il écrit.

Selon lui, cette reconnaissance qui est l’une des plus hautes dans le monde de la musique, célèbre non seulement une œuvre, mais aussi une aventure humaine et artistique exceptionnelle.

“Je tiens à saluer et remercier du fond du cœur mes compagnons de création, Michael League et Weedie Braimah, avec qui cet album a vu le jour, sans oublier Nic Hard. Éclairer le monde est une invitation au voyage, au dialogue des cultures, à la lumière partagée. Merci à tous”, a conclu Youssou Ndour.

