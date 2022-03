L'ambassadeur du Sénégal condamne les propos "injurieux" de Zemmour à l'endroit des Sénégalais

L’ambassadeur du Sénégal en France, Elhadji Magatte Seye a condamné avec la plus grande fermeté les propos « injurieux » et «stigmatisant » de Eric Zemmour, candidat à la présidentielle française, à l’endroit de la communauté sénégalaise.



« A l'occasion d'une de ses sorties médiatiques, Monsieur Éric Zemmour s'est encore attaqué aux Sénégalais en les traitant de délinquants à expulser de France. Ces propos, d'un racisme primaire incontestable, relèvent d'une stigmatisation injurieuse, portant gravement atteinte à l'honorabilité de toute une Communauté sénégalaise », regrette le diplomate sénégalais, dans un communiqué.



Selon M. Seye, ceci dénote un acharnement obsessionnel de Monsieur Zemmour contre le Sénégal et sa communauté établie en France, comme en atteste son affirmation sans fondement, du 13 mai dernier, dans l'émission « face à l'info » de la chaine Cnews, que « tous les trafiquants de crack sont sénégalais ».



« Le Sénégal condamne avec la plus grande fermeté ces attaques irresponsables contre une communauté exemplaire pour son intégration et son respect des lois de la République française », lit-on dans la note.



L’ambassadeur informe que la République du Sénégal engagera les actions idoines pour que Monsieur Zemmour, « récidiviste en la matière, réponde des propos dégradants tenus dans un contexte de campagne électorale leur conférant un plus large écho ».