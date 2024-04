L’ambassadeur du Sénégal en Gambie plaide pour la construction d’un pont reliant Bara à Banjul

L’ambassadeur du Sénégal en Gambie, Bassirou Sène, plaide pour la construction d’un pont reliant Bara à Banjul, en territoire gambien. Pour lui, le fait de pouvoir faire une projection par un pont sur ce tronçon sera d’un apport très positif pour la circulation des personnes et des biens et pour la sécurisation et la continuité territoriale du Sénégal vers le sud, a-t-il souligné dans un entretien accordé à l’Aps.



« Mettre en place un pont entre Bara et Banjul fera peut-être partie des priorités des deux Etats. Aujourd’hui, accéder à Banjul par les ferrys est devenu difficile et pose beaucoup de problèmes en raison de leur vétusté », a-t-il déclaré.



Se prononçant sur la visite du président de la République du Sénégal en terre gambienne prévue pour vendredi prochain, Bassirou Sène estime que ça va contribuer au renforcement des liens entre les deux pays. « Je pense que cette visite a un volet psychologique et moral important. C’est le renforcement des liens d’amitié au plan économique. C’est une nécessité parce qu’on a des relations particulières qu’il faut promouvoir et renforcer comme ce pont que j’ai évoqué », a soutenu l’ambassadeur sénégalais. Selon qui un vent nouveau souffle sur les relations entre les deux pays depuis l’arrivée au pouvoir d’Adama Barrow, en décembre 2016.



« Un vent d’amitié et d’entente cordiale et de solidarité. La preuve, c’est la construction de ce pont Sénégambie longtemps souhaitée par les deux Etats, mais qui n’avait jamais pu être réalisé », a fait valoir Bassirou Sène.