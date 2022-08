L’ancien Directeur de la Solde quitte BBY et annonce sa candidature pour la Présidentielle de 2024

L’ancien Directeur de la Solde Charles Emile Abdou Ciss, a annoncé ce dimanche 07 août de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar, pour annoncer sa candidature à la Présidentielle de 2024.



« En ce Dimanche 7 Août 2022, une semaine après les élections législatives, je vous annonce que je quitte définitivement la coalition Benno Bokk Yakaar. J’ai l’honneur et le plaisir de vous informer de la mise en place de la Coalition ËLËGU SENEGAL qui briguera le suffrage des Sénégalais en 2024 pour un Sénégal meilleur, prospère sur la base d’une solide cohésion sociale et d’une forte stabilité économique et sociale », a-t-il écrit.



Charles Émile Abdou Ciss est Titulaire du brevet de l’École Nationale d’Administration (ENA) du Sénégal en 2004, Charles Emile Abdou Ciss a été le Directeur de la Solde depuis le mois d’avril 2017 à mai 2022.



Il a piloté avec ses équipes le projet sur la digitalisation des bulletins de salaires.



Charles a occupé auparavant respectivement les postes de :



Directeur des systemes d’information au Ministere de l’Économie et des Finances (MEF) de 2015 à 2017 ;

Budget Expert Information Management System of Integrated Financial (ERP) – SIGIF au MEF ;

Chef de division des recettes au MEF de 2007 à 2014 ;

Chargé du suivi de budgets-programmes au MEF de 2006 à 2007 ;

Chef de division Études et Réformes au Ministère de l’Intérieur et des Collectivités Locales de 2005 à 2006.

Charles a été au delà de ses fonctions un formateur en finances publiques à l’ENA de 2012 à 2019 et en budget-programme à l’Institut Supérieur des Finances de 2014 à 2020.

Il a été aussi formateur en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) à l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) de 2014 à 2015.



Charles a eu son diplôme de droit de l’intégrâtes économique à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar en 2002 avant de rejoindre l’ENA. Il est aussi titulaire d’un DESS en gestion des ressources humaines à l’École Nationale d’Économie Appliquée (ENEA) en 2006 et d’un Master 2 en gestion macroéconomique et administrative au CREFDES à la FASEG de l’UCAD.



Charles est décrit comme un dirigeant qui aime l’innovation et surtout 2.0 en mettant la digitalisation au cœur de son travail, selon le site LeadSen.