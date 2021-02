L'appel de Seydou Gueye pour un "plein succès" à la campagne de vaccination contre la covid-19

La campagne de vaccination contre la covid-19 va démarrer mardi 23 février au Sénégal. Le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR, pouvoir), Seydou Guèye a demandé à tous les militants du parti, aux camarades de Bennoo Bokk Yaakaar, de la Grande majorité présidentielle et à tout le peuple sénégalais, de tout mettre en œuvre pour assurer un plein succès de cette campagne.



« Par sa décision d’engager une campagne nationale de vaccination contre la Covid19, SEM Macky SALL, Président de la République aborde un virage important dans son combat pour la sauvegarde de la santé des populations sénégalaises. En effet, l’acquisition de 200.000 doses de vaccins auprès Sinopharma pour plus de 2,2 milliards FCFA place le Sénégal dans le Top 10 africain; confortant ainsi l’ambitieux programme de riposte contre la maladie qui connait un rebond particulièrement meurtrier avec cette « deuxième vague », a rappelé M. Guèye.



Dans le communiqué dont PressAfrik a reçu copie, il a exprimé, au nom du parti, toute sa « satisfaction » au Président Macky Sall et son « adhésion totale » à cette décision « opportune et incontestablement » attendue par de larges segments de notre corps social.



Dans la même optique, le porte-parole du parti au pouvoir, a salué la « diligence » du gouvernement dans la mise en œuvre de la directive présidentielle dans les délais fixés, et l’exhorte à la « transparence, à l’équité et au respect du ciblage prioritaire » et soutient sans réserve l’option irréversible du président Sall d’acquérir près de 7 millions de doses de vaccins en vue de protéger les populations face à la virulence de la pandémie.



« A tous les militants du parti, aux camarades de Bennoo Bokk Yaakaar, de la Grande majorité présidentielle et à tout le peuple sénégalais, l’Alliance Pour la République demande, conformément à son Appel pour un « Front uni contre la Covid19 » de tout mettre en œuvre pour assurer un plein succès à la campagne de vaccination qui démarre le mardi 23 février 2021, et qui requiert une mobilisation collective et une adhésion populaire », a lancé Seydou Guèye.