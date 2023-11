L'armée israélienne «continue à étendre ses opérations» contre le Hamas à Gaza

► Quelque 2 500 personnes ont évacué samedi 18 novembre l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, devenu une « zone de mort », indique l'Organisation mondiale de la santé, qui y a effectué une mission d'une heure samedi. Selon l'OMS, l'immense complexe hospitalier hébergeait encore samedi 25 soignants et 291 patients, dont 32 bébés dans un état critique, 22 patients sous dialyse et deux en soins intensifs.



► Des frappes sur le camp de réfugiés de l'ONU samedi auraient fait plus de 80 morts, dont au moins 50 dans une école qui héberge des déplacés, selon le Hamas.



► Une marche pour réclamer la libération des otages enlevés par le Hamas le 7 octobre, partie de Tel Aviv, est arrivée samedi à Jérusalem. Les familles doivent rencontrer lundi le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.



► Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé vendredi en fin de journée que le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza avait atteint les 12 300 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 5 000 enfants. Depuis cette date, plus de 1 200 Israéliens ont été tués, après un bilan revu à la baisse vendredi 10 novembre. L'armée israélienne fait état de 239 personnes retenues en otage par le mouvement islamiste palestinien.



Horaires donnés en temps universel (TU), cliquez ici pour rafraîchir



Deux journalistes tués à Gaza, selon l'organisation de défense de la liberté de la presse MADA



Deux journalistes ont été tués par une attaque aérienne dans la nuit de samedi à dimanche, selon une information du Centre palestinien pour le développement des médias et la liberté d’information et d’expression (MADA) rapportée par Al Jazeera. L'organisation affirme que Sari Mansour et Hassouneh Salim travaillaient dans le camp de réfugié de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza, quand ils ont été victimes d'une frappe.



Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a indiqué samedi que le nombre total de journalistes tués depuis le début de la guerre s'élevait à 42 : 39 Palestiniens (avec les deux décès depuis samedi, NDLR), quatre Israéliens et un Libanais.



Deux Palestiniens tués par l'armée israélienne en Cisjordanie, selon le Croissant-Rouge palestinien



Au moins deux Palestiniens ont été tués dimanche par l'armée israélienne au cours d'incursions nocturnes dans au moins cinq villes et camps de réfugiés en Cisjordanie occupée, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien.



Selon l'organisation, un homme de 45 ans a été tué à Jénine, ville du nord du territoire palestinien occupé depuis 56 ans par Israël, théâtre récent d'affrontements meurtriers entre soldats israéliens et combattants palestiniens. Un deuxième homme a été tué dans le camp de Dheicheh, à Bethléem, au sud de Jérusalem. D'après la même source, deux adolescents de 16 et 17 ans ont été blessés par des balles israéliennes à Balata, le camp de réfugiés de Naplouse, la grande ville du Nord qui abrite 24.000 personnes selon l'ONU qui le gère. Samedi, l'armée israélienne y avait tué cinq combattants palestiniens dans une très rare frappe aérienne.



Trois autres Palestiniens ont été blessés par balles lors d'incursions de l'armée israélienne à Qalandia, un camp de réfugiés qui borde Jérusalem, et dans un village proche de Toubas, dans le nord-est, selon le Croissant-Rouge.



Contactée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas commenté dans l'immédiat.

L’armée israélienne indique avoir bombardé des cibles du Hezbollah au Liban



L’armée de l’air israélienne annonce avoir attaqué et détruit des cibles du Hezbollah au Liban, a déclaré l’armée israélienne sur les réseaux sociaux, ajoutant que des obus de mortier avaient été tirés vers Israël en provenance de l’autre côté de la frontière. Elle fait aussi état de sirènes entendues dans le nord d’Israël.



Les échanges de tirs quotidiens dans le sud du Liban ont fait au moins 90 morts depuis le 7 octobre, pour la plupart des combattants du Hezbollah, mais aussi dix civils, selon un décompte de l'AFP. Neuf personnes ont été tuées du côté israélien, parmi lesquelles six militaires, selon les autorités israéliennes.



L'armée israélienne affirme avoir tué des membres du Hamas dans le camp de réfugiés de Jabaliya



Avuchay Adraee, porte-parole arabophone de l'armée israélienne, indique sur le réseau social X que les forces israéliennes ont tué des membres du Hamas dans le camp de réfugiés de Jabaliya, dans le nord de Gaza, samedi, où elles ont également localisé des armes et des équipements militaires dans des bâtiments résidentiels. Selon le Hamas, des frappes israéliennes sur ce camp de réfugiés géré par l'ONU ont fait plus de 80 morts, dont au moins 50 dans une école qui héberge des déplacés.



Le porte-parole indique également que les forces israéliennes ont détruit des installations du Hamas dans les villes de Beit Lahia et de Zeitoun, au nord de la bande de Gaza.



À Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, des habitants pleurent leurs proches après une frappe samedi matin