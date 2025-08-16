L'armée israélienne intensifie ses attaques à la lisière de Gaza-ville

Si le flou demeure concernant le calendrier de l'opération de prise de contrôle de l'enclave palestinienne par l'armée israélienne et sur les moyens qui seront mis en œuvre pour y parvenir, une constante demeure : l'État hébreu continue à attaquer la zone sans relâche. Et a même intensifié ses attaques à la lisière de Gaza-ville. L'armée israélienne l'a confirmé ces dernières heures, elle a mené des opérations dans le quartier de Zeitoun, en périphérie de la ville. Selon le communiqué, il s'agissait de « localiser des explosifs, éliminer des terroristes et démanteler des infrastructures terroristes en surface et sous terre. »



Augmentation des victimes tentant d'obtenir de l'aide humanitaire

Les témoignages recueillis auprès des habitants de l'enclave ont fait état à la fois de bombardements et d'incursions au sol dans ce secteur. De sources locales, on recensait 38 victimes pour la seule journée de vendredi. De son côté, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU pour les Territoires palestiniens a publié un nouveau décompte du nombre de civils tués dans la bande de Gaza alors qu'ils cherchaient de l'aide humanitaire : 1 760 victimes de l'armée israélienne depuis la fin du mois de mai, dont près d'un millier en tentant de se procurer de la nourriture auprès de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Cet organisme mis en place par Israël et les États-Unis transforme les distributions d'aide en pièges mortels, continuant de susciter l'indignation internationale.



Bilan alourdi

Ce nouveau bilan représente un bond de plusieurs centaines de victimes en deux semaines par rapport au dernier bilan donné le 1er août par le même bureau de l'ONU, et qui faisait état d'au moins 1 373 Palestiniens tués dans les mêmes circonstances. Par ailleurs, en présentant son plan pour Gaza la semaine dernière, Benyamin Netanyahu a annoncé l'extension du rôle de la GHF.