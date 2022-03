L'armée russe bombarde et prend le contrôle la centrale nucléaire de Zaporijia

La centrale nucléaire de Zaporijia a été bombardée par les Russes, mais les lieux ont été sécurisés. Les niveaux de radioactivité restent inchangés autour de la centrale, a indiqué de son côté l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Pour Volodymyr Zelensky, Moscou a tenté de « répéter » la catastrophe de Tchernobyl.



« Suite à un bombardement des forces russes sur la centrale nucléaire de Zaporijia, un incendie s’est déclaré », a indiqué un porte-parole de la centrale, Andreï Touz, dans une vidéo publiée sur le compte Telegram de la centrale. Une information également confirmée vers 00h30 (heure française) par le maire d'Energodar, ville située à proximité, via Telegram : « En conséquence des bombardements ennemis incessants contre des bâtiments et des unités de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, la centrale de Zaporojia est en feu ».



Peu avant 5 h 30 du matin, les autorités ukrainiennes ont indiqué que l'incendie avait été éteint.



Un bâtiment et un laboratoire touchés, mais pas d'équipement « essentiel »

« La sécurité nucléaire est maintenant garantie. Selon les responsables de la centrale, un bâtiment pour les formations et un laboratoire sont touchés par un incendie », a par la suite indiqué sur Facebook Oleksandre Staroukh, chef de l’administration militaire de la région de Zaporijia.



De la fumée était visible, en milieu de nuit, sur les images de la webcam d'un bâtiment administratif de la centrale diffusées en direct sur Youtube et partagées sur Twitter par le média indépendant russe The Insider.