L’attaquant sénégalais Boulaye Dia pourrait être le plan B de l’OM en cas d’échec du dossier Mbaye Niang

Après une parfaite saison avec le Stade de Reims, Boulaye Dia va bel et bien partir cet été. Le club a donné le feu vert au Franco-sénégalais. Sa prochaine destination sera-t-elle l’Olympique de Marseille ?



Marseille veut se renforcer sur le plan offensif. C’est clair que la priorité à ce poste est Mbaye Niang. Mais ce dossier est loin d’être bouclé compte tenu du montant demandé par le Stade Rennais. Comme plan B, les dirigeants Phocéens seraient aussi intéressés par le profil de Dia. Une bonne nouvelle, le Stade de Reims ne sera pas contre le départ de son buteur.



« Trois joueurs ont un bon de sortie pour ce mercato : Hassane Kamara qui est déjà parti à Nice, Boulaye Dia et Axel Disasi », a révélé le directeur général du club Mathieu Lacour, relayé par Africa Top Sports.



Boulaye Dia dispose de tous les avantages pour qu’ils soient recrutés par Marseille. Le talent de buteur (8 buts et une passe décisive en 28 rencontres toutes compétitions confondues), un montant moins exorbitant que celui de Niang (10 voire 12 millions d’euros)…