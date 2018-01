L’auto emploi des jeunes et des femmes en 2018: Macky Sall décaisse 30 milliards de F CFA

Pour l’auto emploi des jeunes et des femmes en 2018, le président de la République Macky Sall, dans son Message à la Nation, a annoncé une enveloppe de 30 milliards de francs CFA, par le biais du Fonds national pour l’entrepreunariat rapide.



Macky Sall a également souligné que l’éducation, la formation et l’emploi des jeunes restent une priorité nationale, en indiquant que c’est l’objet de la nouvelle initiative d’insertion professionnelle dotée d’un Fonds national pour l’entrepreunariat rapide.



« 30 milliards de FCFA seront ainsi dédiés à l’auto emploi des jeunes et des femmes, selon des procédures et modalités simplifiées, pour accompagner et soutenir leurs projets », a-t-il déclaré.