L'économie sénégalaise : une légère baisse de l'inflation en octobre 2024 selon Sika France

L'économie sénégalaise, selon Sika France, "en comparaison à octobre 2023, a généré une inflation modeste à -0, 2% en octobre 2024. Ce qui est, selon toujours la même source, synonyme d'une légère baisse du niveau des prix. Néanmoins, au Sénégal, le taux d'inflation annuel reste en territoire négatif depuis juillet 2024. Où il avait atteint -0,7% pour la première fois en cinq ans. Il a ensuite creusé à -1,9% en août 2024 avant de se repositionner à -0,6% en septembre 2024.



Le rapport de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) sur lequel s'est appuyé Sika France souligne les trois facteurs à l'origine de cette baisse. Selon l'ANSD, cette baisse est principalement due à la chute des prix des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (-1,1%).



Ces produits susmentionnés représentent près de la moitié du panier de consommation des ménages sénégalais. Les prix du "logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz…" ont également replié de 0,2% sur la période revue. Sur ce tableau, l'ANSD n'a pas non plus négligé les services de "communication". Malgré leur poids, négligeable, ces services ont enregistré une contraction de 3,3% en rythme annuel.

Disparités sectorielles persistantes malgré la baisse générale de l'inflation

Il convient de rappeler que, malgré la baisse générale de l'inflation, des disparités sectorielles demeurent. Si les prix des produits alimentaires et de l'énergie ont reculé, ceux des "biens et services divers" (+4,2 %), des "restaurants et hôtels" (+3,1 %) et des "meubles et articles de ménage" (+2,3 %) ont augmenté, reflétant une demande soutenue.

En excluant l'énergie et les produits frais, les prix à la consommation ont diminué de 0,7 % en glissement annuel. Par origine, les prix des produits locaux ont chuté de 2,2 %, tandis que ceux des produits importés ont augmenté de 3,9 %.

Par ailleurs, les prix à la consommation ont progressé de 0,4 % en octobre 2024 par rapport au mois précédent. Cette hausse est principalement imputable à l'augmentation des services de l'enseignement (+2,1 %) en raison de la rentrée scolaire et des "produits alimentaires et boissons non alcoolisées" (+0,8 %). Cependant, cette hausse a été partiellement compensée par la baisse des prix des services de "communication" (-1,7 %), des "loisirs et culture" (-0,5 %) et des "transports" (-0,3 %).



Ce tableau économique du Sénégal, tel que présenté par Sika France avec l'appui de l'ANSD, demeure mitigé. Malgré les perspectives positives attendues.