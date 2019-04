L’écurie Fass s’enfonce : Tapha Gueye jette l’éponge, Papa Sow exclu

Tapha Gueye, directeur technique et Papa Sow, sociétaire n’ont pas eu bonne presse dans leur propre écurie. Le premier est taxé de monnayer son talent à l’extérieur, le second de fricoter avec Modou Lô de Rock Energie, un adversaire.



Aussi tous les deux ont-ils reçu des vertes et des pas mûres lors de l'assemblée générale. Tapha a jeté l’éponge, pour, dit-il, « se focaliser sur sa carrière de consultant », rapporte Sunu Lamb. Papa Sow lui, a été exclu de l’écurie pour son empiétement à l’écurie Rock Energie.