L'empoisonnement de Abramovich choque l'Angleterre, l'Espagne s'enflamme pour le retour d'Ansu Fati

Roman Abramovich a été empoisonné et cela choque l'Angleterre, Ansu Fati est enfin de retour de blessure et le Portugal de CR7 est au bord du gouffre, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.



L'empoisonnement d'Abramovich choque l'Angleterre

En Angleterre, une information fait le tour de la presse généraliste britannique qui n'en revient pas ! Vous le savez, Roman Abramovich, propriétaire russe de Chelsea, a été poussé dehors par le gouvernement britannique en raison de ses liens avec le Kremlin. Obligé de vendre, il est rentré au pays et a été diligenté pour ouvrir des pourparlers et des négocions entre l'Ukraine et la Russie ! Mais comme l'annonce le Daily Mirror, il a été «empoisonné pendant ces discussions pour la paix» ! Abramovich et des négociateurs ukrainiens auraient souffert de symptômes laissant penser à un empoissonnement. Ils auraient ainsi eu les yeux rouges, des douleurs constantes et la peau qui pèle au niveau du visage et des mains. Pour le Daily Mail, «Abramovich "aveuglé par une attaque au poison".» Bon, l'Oligarque va bien et a été sorti d'affaire, le but était d'effrayer certaines personnes présentes à ces réunions. D'ailleurs comme l'indique The Guardian, les «négociations reprennent», mais sans Abramovich !



L'Espagne ravie du retour d'Ansu Fati

Le FC Barcelone va vite pouvoir compter sur le retour d'Ansu Fati et ça c'est un véritable soulagement pour toute l'Espagne. Pour Sport, le retour de l'attaquant ressemble carrément à un «transfert.» «Fati a repris les entraînements du Barça hier après plus d'un mois d'absence. Le joueur s'est fixé un délai de trois semaines pour revenir jouer un match.» Même AS, journal madrilène, se félicite de ce retour en bas de page !



CR7 ne veut pas manquer sa cinquième Coupe du Monde

Le Portugal va affronter la Macédoine du Nord en barrages de qualification au prochain Mondial. Le quotidien Marca accorde sa Une sur l'éternel Cristiano Ronaldo qui est «menacé par un pays tueurs de géants !» Car oui, la Macédoine du Nord a sorti l'Italie le week-end et a brisé le rêve de tout un pays. Une terrible désillusion que ne veut pas vivre le Portugal ! La Seleção pourra compter sur CR7 qui veut disputer sa 5e coupe du monde appuie le journal espagnol. Pour Record, c'est toute une nation qui devra soutenir son équipe nationale jusqu'à «s'en casser la voix.» L'Équipe aussi nous gratifie d'une superbe Une sur les chocs du jour, car «il n'en restera que deux» ! «Sadio Mané face à Mohamed Salah et Robert Lewandowski contre Zlatan Ibrahimovich : royales, les affiches des barrages vont priver deux stars de la Coup du monde au Qatar.» Réponse ce soir !