L’énorme plan de refondation de la Juventus, la folle ambition de Mohamed Salah

Révolution à la Juve



Tuttosport nous annonce ce matin que la Juve prépare sa refondation. La Vieille Dame veut s’appuyer sur 3 recrues phares pour la saison 2022-2023 : Raspadori, Jorginho et Zaniolo. Pour ce dernier, la Roma demande au moins 50 millions pour le laisser partir à Turin. Mais ce ne sont pas les seuls hommes dont à besoin Max Allegri pour viser le Scudetto la saison prochaine. En défense, le plus grand intérêt est pour Rüdiger, qui quittera Chelsea pour zéro euro en fin de saison. La Vieille Dame pourrait également faire venir Emerson Palmieri, que la Lazio apprécie tout autant. Et il ne faut pas sous-estimer la possibilité de faire venir Molina de l'Udinese. Dans l'entrejeu, le nom le plus chaud est Jorginho, mais suivi de Renato Sanches. Le rêve de faire revenir Pogba n'a pas été mis de côté, le problème du salaire devrait être résolu selon le quotidien.



Un quadruplé pour Salah



Le Daily Express est revenu ce matin sur l’avenir de Mohamed Salah à Anfield. L’attaquant des Reds a admis qu'il n'était pas près de décider de son avenir. Jürgen Klopp a laissé entendre que le meilleur buteur de la Premier League débutera le match le plus important de la saison à Manchester City, même si une baisse de forme spectaculaire pourrait le reléguer sur le banc. Le contrat de Salah expire en juin prochain et, bien qu'il semble suggérer que peu de progrès ont été réalisés, il a insisté sur le fait que tout le bruit autour de ses interminables négociations de contrat ne le détournera pas de son ambition d'emmener Liverpool vers le quadruplé.



Le Real en patron



Toujours solide leader, le Real Madrid s’apprête à recevoir Getafe ce soir au Bernabeu. «Un duel de buts» titre AS. Enes Ünal, le serial buteur de Getafe, fait la meilleure saison de sa vie. Il a trouvé 14 fois le chemin des filets cette saison. Il partage avec plusieurs joueurs la seconde place du classement de meilleur buteur de Liga, loin derrière KB9 et ses 24 buts en 26 matches. Ce match, ce sera aussi des retrouvailles pour Marca. Ceux de Bale avec le Bernabeu. Le Gallois n’a plus foulé l’antre des merengues depuis février 2020.