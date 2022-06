L’énorme promesse de Cristiano Ronaldo à Manchester United, le Real Madrid veut chiper une star au Bayern Munich

L'ambition de CR7

Cristiano Ronaldo fait la Une de tous les journaux anglais ce matin. Le quintuple Ballon d’Or a été déçu par la saison catastrophique des Red Devils, mais il compte bien rester à Manchester. Le Portugais a balayé toutes les rumeurs du mercato. «Garder son calme et continuer» titre le Manchester Evening News. Hier, le capitaine de la Seleçao das Quinas a déclaré être «toujours très heureux à Manchester United». Il est certain que le club « va revenir à sa place». C’est simple, pour le Daily Star, CR7 a fait une promesse devant les caméras : il va ramener MU au sommet avec un trophée. Pour ça, il faudra composer avec le nouveau coach : Erik ten Hag. Mais l’icône du football et l’ex manager de l’Ajax, c’est «un couple gagnant» pour le Daily Mirror. Ronaldo a alerté tout le monde : «nous devons lui donner du temps, nous allons gagner des trophées».

Serge Gnabry à Madrid ?

On apprend dans les pages intérieures de AS que les Madrilènes ont passé la seconde pour recruter Serge Gnabry. Le joueur du Bayern Munich plaît énormément à Carlo Ancelotti, encore plus depuis le refus de Kylian Mbappé. L’affaire Lewandowski est la clé de ce possible transfert. Le départ du Polonais pourrait pousser Gnabry à rester en Bavière. Le champion d’Allemagne aurait déjà proposé une prolongation de contrat à l’ailier de 26 ans. Il a son destin en main.

L'Inter passe la seconde sur le mercato

Encore une fois, c’est l’Inter qui fait les gros titres en Italie. Il faut avouer que les Nerazzurri préparent déjà de grosses manœuvres pour ce mercato estival. Et dans cette «fantaisie de l’Inter» comme le titre La Gazzetta dello Sport, il y a d’abord Mkhitaryan. L’Arménien a annoncé sa volonté de partir aux dirigeants de la Roma. Il a refusé de prolonger. D'après le journal au papier rose, il a déjà passé sa visite médicale à Milan et c’est fait, c’est un Intériste désormais. Paulo Dybala, lui aussi en fin de contrat, va bientôt faire de même. La Joya aurait déjà dit oui aux dirigeants de l’Inter. Ces derniers attendent le départ de Vidal et celui de Sanchez pour dégager de la manne financière et enfin signer l’Argentin.

