L’étudiant Daouda Dème risque 5 ans de prison pour avoir asséné 3 coups de machette à son camarade

Les bagarres entre étudiants au cours desquelles des machettes et des gourdins sont utilisés sont récurrentes dans nos universités. A preuve par les faits pour les- quels l’étudiant en Master 2 informatique à la Faculté des sciences et techniques, Daouda Dème, a comparu, mardi, à l’audience de la chambre criminelle de Dakar.



Des faits qui remontent au 17 septembre 2018 et se sont produits à Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce jour-là, l’étudiant Daouda Dème avait administré trois coups de machette à sa victime, lui fracturant le crâne. Des blessures ayant entraîné une incapacité temporaire de travail (Itt) de 45 jours. Daouda Dème avait tenté de commettre un homicide volontaire avec préméditation qui n’a pas abouti.



L’accusé avait administré trois coups de machette à sa victime. « Moi et Ibrahima Ngom, nous avons partagé la même chambre et on n’a jamais eu de problème. Tout a commencé à la suite des élections pour la présidence de l’amicale de la faculté des sciences et techniques. J’avais imprimé les résultats des élections. Lui et d’autres m’ont accusé de faire fuiter les résultats des élections. Le président du jury, doyen de la faculté, a suspendu les résultats. Le directeur du Coud a appelé Ibrahima Ngom et son groupe pour une gestion collégiale des chambres durant les vacances. Lors de ma convocation au bureau du DG du Coud, j’ai trouvé des gens armés de coupe-coupe qui se sont mis à m’insulter en disant que j’ai gagné, mais que je ne vais pas gouverner », raconte le prévenu à la barre.



Qui poursuit: « Ibrahima Ngom ne figurait pas parmi les trois qui étaient venus m’attaquer. Ils ont agressé mon camarade Ndiégane Diouf, je l’ai amené à l’infirmerie puis au pavillon Q pour le protéger. Aux environs de 15 heures, en revenant de l’infirmerie, 15 personnes m’ont entouré parmi lesquelles Ibrahima Ngom qui m’a attaqué. Je me suis emparé d’une machette que détenait Khadim Thior et je l’ai gardée. Le soir, lorsqu’il m’a attaqué, on a échangé des coups mais j’avais mes gris-gris. C’est pourquoi son coup de machette n’a pas eu d’effet sur moi. Par contre, je me rappelle lui avoir administré un coup de machette au flanc gauche. Je ne nie pas lui avoir administré trois coups de machette... J’avais informé la veille l’ensemble de mes élé- ments de la rencontre que je devais avoir avec le directeur général Cheikh Oumar Anne. On voulait montrer notre force et notre popularité parce que c’est de la politique »



Pour terminer il affirme: « Je n’ai jamais eu une note inférieure à 12 en mathématiques et physique bien qu’étant syndicaliste. Je suis syndicaliste grâce à mon frère Bassirou Faye (Ndlr, un étudiant tué lors d’une manifestation) avec qui j’ai décroché le Bac. Je voulais voyager en Europe pour venir en aide à ma famille. Je n’ai jamais pensé qu’il y aurait altercation le jour des faits. Je n’avais pas l’intention de blesser ou de tuer Ibrahima Ngom. Après la bagarre, lorsque j’ai appelé, on m’a dit qu’il avait été évacué à l’hôpital Principal. J’ai dit au témoin Mamadou Moustapha Ndiaye d’aller voir le DG du COUD pour collecter de l’argent et venir en aide à Ibrahima Ngom qui était un frère et qui nous a devancés à l’Univer- sité, Bassirou Faye et moi. Ibrahima, c’était mon frère et il restera toujours mon frère. Je l’ai appelé pour lui demander pardon en prison avant son évacuation au Maroc. J’étais en Master 2 en informatique au dé- partement de mathématiques. J’avais commencé les cours, je suis en prison de- puis 2018 ».





D’après le témoin oculaire, il a aperçu le prévenu interpeller et attaquer en premier sa victime, Ibrahima Ngom, lui administrant trois s coups de machette. La victime s’est retrouvée dans le coma pendant 22 jours suite aux coups de machette reçus. Elle a été par la suite évacuée au Maroc pour des soins médicaux. « Descendez et préparez –vous, s’il faut même pour faire couler du sang », avaient appelé dans un audio les membres de sa coalition dans leur groupe Whatsapp. Ils n’étaient pas en de bonnes relations et il y avait une relation de haine entre eux.



« J’étais parti à l’école, Ibrahima Ngom m’a appelé pour m’informer qu’ils sont en train de partager les chambres au Coud. On m’a dit que notre élément se battait avec un certain Diégane. On était partis vers le pavillon C pour marquer notre dés-accord et il y a eu des échanges houleux mais sans bagarre. Le PCS de la Faculté de médecine avait octroyé une chambre à Ibrahima Ngom qui était en train de déménager. Daouda Dème avait interpelé Ibrahima Ngom qui s’est dévêtu avant que Daouda ne sorte une machette pour lui asséner trois coups. Ibrahima n’était pas armé, il était seul et n’a pas attaqué Daouda. Ses lèvres étaient fendues par la machette », a témoigné Mamadou Moustapha Ndiaye.



Après avoir grièvement blessé sa victime, l’accusé a tenté de fuir au Maroc

D’après le procureur, l’accusé voulait arrêter les agissements d’Ibrahima Ngom. Le mis en cause a cherché un passeport en 24 heures, il a pris la fuite à Pire chez sa tante puis a été appréhendé en décembre 2018 à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) alors qu’il tentait d’embarquer vers le Maroc. Le fait que la victime ne détenait aucune arme a été corroboré par les témoins. L’accusé avait des audios où il menaçait Ibrahima Ngom de représailles. Le témoin Mamadou Mactar Thiaw a raconté que c’est au moment où Il sortait du Pavillon C, qu’il a entendu des cris disant que « Général » était blessé. Il l’a trouvé couché à même le sol. Il pensait qu’il est mort mais a constaté des blessures sur la lèvre supérieure, sur la tête et sur l’aisselle gauche.



Les conseils de la défense, Mes Bamba Cissé, Mamadou Seck et Ousseynou Gaye, ont plaidé à titre principal la disqualification des faits en coups et bles- sures involontaires et à titre subsidiaire l’application bienveillante de la loi pénale. « Ce n’est pas un assassinat, la préméditation n’est sortie de nulle part. La préméditation d’un assassinat, c’est d’abord la préméditation d’un meurtre qui est l’intention d’attenter à la vie de quelqu’un. L’assassinat, c’est la préméditation aggravée. Il n’y a pas eu de guet-apens. Il n’y a pas eu de volonté d’attenter à la vie d’au- trui mais on pourrait parler de coups et blessures involontaires. Le garçon avait un bel avenir, par un fait inédit, il a trébuché et il est tombé dans les mouvements es- tudiantins qui n’ont aucune utilité à l’uni- versité. C’est une pratique regrettable, les étudiants qui se battent pour avoir des chambres, armés de gourdin et de machettes », a plaidé Me Bamba Cissé.



Me Ousseynou Gaye a, quant à lui, dénoncé l’irresponsabilité des autorités universi- taires qui ont donné aux étudiants les pré- rogatives de distribuer des chambres. Cela conduit à des situations qui dégénèrent et des bagarres rangées. Au final, la cham- bre criminelle a mis l’affaire en délibéré pour le 7 septembre 2021, rapporte Le Témoin.