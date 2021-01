L'étudiant SOD évacué à Bordeaux, plus de 272 millions F Cfa mobilisés

Sadio Ousmane Diédhiou (SOD) a été évacué en France. L’étudiant en année de Thèse à la faculté de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) atteint d’ « aplasie médullaire » est arrivé mardi matin, à Bordeaux où il a été bien pris en charge. L’annonce a été faite par le comité « HELP SOD » lors de sa conférence de presse. A l’occasion, le comité a fait le bilan financier des fonds qui ont été mobilisés.



Pape Mor Lô, membre dudit collectif est revenu sur le bilan de ses opérations de collecte : « le bilan financier est composé de trois parties. La première, est la collecte qui a été lancée, l’élan de solidarité, et la participation des Sénégalais. La deuxième partie, c’est la participation de l’Etat à hauteur de 120 millions de F Cfa avec 100 millions qui ont été versés directement au CHU de Bordeaux et 20 millions versés au compte personnel de SOD. Et la troisième partie, c’est les autres contributions qui ont été faites à la fin ».



Il informe que l’argent qui a été collecté a été versé directement au compte de SOD. Au total 170 millions F Cfa ont été collectés. En somme, le montant total s’élève à plus de 272 millions 905 mille 791 francs CFA y compris les 120 millions du président de la République relatifs à la prise en charge de SOD.



SOD va faire ses soins au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Bordeaux.