L'étudiante Éthiopienne qui a passé ses examens 30 minutes après l'accouchement admise

En Éthiopie, une femme qui a passé ses examens scolaires dans un lit d'hôpital en juin 30 minutes après avoir accouché a réussi avec une note de 75%.



Almaz Derese, 21 ans, originaire de Metu, dans l'ouest du pays, a déclaré à la BBC qu'elle était satisfaite de ses résultats car elle pouvait maintenant poursuivre ses études secondaires pendant encore deux ans avant de postuler à l'université.



Une élève a besoin d'une note de 1,86 pour réussir l'examen national de 10e année (pour un élève de sexe masculin, c'est 2) - et la meilleure note est un 4.

La jeune maman, qui rêve de devenir un jour ingénieur, dit qu'elle ne s'attendait pas à un si bon résultat car elle souffrait de douleurs en écrivant ses compositions et qu'elle avait été fatiguée pendant sa grossesse.



"Pendant ma grossesse, je n'étais pas à l'aise pour dormir la nuit, alors j'en ai profité pour étudier ", a-t-elle déclaré à la BBC.

Si elle n'avait pas été enceinte ou si elle n'avait pas accouché, elle croit qu'elle aurait pu obtenir un meilleur résultat.



Son mari, Tadese Tulu, est d'accord, mais le charpentier a dit qu'il ne pouvait être plus fier de ses réalisations.



"Il veut que je sois éduquée ", a déclaré Mme Almaz, ajoutant que ses professeurs et ses camarades de classe l'avaient également encouragée.



Quand elle a commencé le travail d'accouchement, M. Tadese l'a déposée à l'hôpital, puis s'est précipité pour persuader les autorités de lui permettre de passer les examens là-bas.



"Quand elle a été admise à l'hôpital pour l'accouchement, je me suis assurée que tout était en bon état et je l'ai laissée à l'hôpital avec des parents. Je me suis précipité au bureau de l'éducation", a-t-il déclaré à la BBC.



En conséquence, il a manqué la naissance et a entendu les premiers pleurs de son bébé au téléphone.



Leur petit garçon a maintenant trois mois et se porte bien alors que sa mère se prépare à reprendre ses études le mois prochain.



Le couple l'a appelé Yididiya, ce qui signifie "don de Dieu" en hébreu - mais son père a dit qu'il était connu sous son surnom "Abdi Bori".



C'est le nom de l'école que fréquente Mme Almaz et qui signifie "Espoirs de demain" en langue oromo Afaan.