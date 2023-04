L'ex-président russe Medvedev s’en prend à la Pologne: “Le pays disparaîtra avec son stupide premier ministre”

Un message partagé sur Twitter par Medvedev, qui a été président de la Russie de 2008 à 2012 et qui est aujourd’hui numéro deux du Conseil de sécurité russe, a particulièrement interpellé. “Un idiot appelé Mateusz Morawiecki a déclaré que l’Ukraine avait le droit d’attaquer la Russie et qu’il ne s’inquiétait pas d’une guerre entre l’OTAN et la Russie parce que la Russie la perdrait rapidement”, a-t-il écrit.



Le Premier ministre polonais, Morawiecki, a déclaré dans une interview accordée à NBC News en début de semaine que l’Ukraine pourrait attaquer le territoire russe. Il a souligné que, selon lui, de telles actions ne violeraient pas les accords conclus par le pays avec ses alliés. Morawiecki a par ailleurs ajouté qu’il ne craignait pas que de telles attaques conduisent à une confrontation directe entre l’OTAN et la Russie. “La Russie perdrait très rapidement cette guerre, et le Kremlin le sait”, a-t-il estimé.Ces déclarations du Premier ministre polonais n’ont visiblement pas été appréciées par Medvedev. Ce n’est pas la première fois que l’ancien président russe utilise une communication menaçante. Le mois dernier déjà, il avait déclaré que l’arrestation de l’actuel président Vladimir Poutine - à la suite du mandat d’arrêt délivré par la Cour pénale internationale (CPI) - équivaudrait à “une déclaration de guerre à la Russie”. Il a même menacé de tirer un missile hypersonique sur la CPI. L’homme a également laissé entendre que la Russie prendrait tout le territoire de l’Ukraine, “jusqu’à la frontière avec la Pologne”. « Je ne sais pas qui gagnera ou perdra une telle guerre”, a-t-il poursuivi, “mais étant donné le rôle de la Pologne en tant qu’avant-poste de l’OTAN en Europe, ce pays disparaîtra très probablement avec son stupide Premier ministre”. Un tweet rédigé en anglais par Dmitri Medvedev, mais également traduit en polonais.