L'exécution budgétaire de la trésorerie jugée satisfaisante (Libération)

Les tendances ont confirmé une situation d’exécution budgétaire de trésorerie satisfaisante avec, à la clé, une mobilisation exceptionnelle des recettes, selon le journal Libération. A la suite des moins-value de recettes de 100 milliards de F CFA enregistrée au premier semestre 2019, la Loi de Finance Rectificative (LFR) pour l’année 2019 avait réévalué à une baisse d’égal montant des recettes internes passant de 2 658 milliards de F CFA à 2558 milliards de F CFA.



A la fin du mois d’août 2019, les recettes ont été recouvrées à hauteur de 1 616,47 milliards de F CFA, soit un taux de réalisation de 63,2% traduisant un niveau exceptionnel de recouvrement lors des mois de juillet et août 2019.



La Direction général des Impôts et Domaines (DGID), a réalisé pour le seul mois de août 2019, 124 milliards de F CFA, soit une progression de 49 milliards de F CFA en glissement annuel.



Quant à la Douane, la moyenne mensuelle de recouvrement de 60 milliards à plus de 70 milliards de F CFA. Au regard de cette tendance qui se confirme les 10 premiers jours du mois de septembre, les 36,8% restant sur les objectifs de recettes de la LFR 2019 seront atteints, voire dépassés au terme de la gestion 2019.