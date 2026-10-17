Ligue 1 et Ligue 2 : coup d’envoi de la nouvelle saison ce samedi 16 octobre 2026

Le championnat sénégalais reprend ce samedi 17 octobre 2026 avec le lancement de la Ligue 1 et de la Ligue 2. En Ligue 1, la plupart des rencontres sont programmées à 17h00, avec une exception : Génération Foot reçoit l’AS Pikine à 16h15 au stade Djibril-Diagne de Déni Birame Ndao. La rencontre entre Teungueth FC et l’US Ouakam est, elle, reportée en raison du match du champion du Sénégal au deuxième tour de la Ligue des champions africaine.



Essamaye FC, champion de Ligue 2 la saison passée, accueille son dauphin Diambars au stade Alioune Sitoé Diatta à 17h00. Le Jaraaf affronte l’AJEL de Rufisque au stade de Yoff à la même heure.



L’ASC HLM reçoit le Casa Sports au stade municipal des HLM, Wally Daan affronte le Stade de Mbour au stade Lat-Dior de Thiès, tandis que l’US Gorée accueille la Linguère de Saint-Louis au stade Djaguili-Bagayokho. Guédiawaye FC retrouve son stade Amadou-Barry pour la réception de Dakar Sacré-Cœur à 17h00.



La rencontre entre le champion en titre, Teungueth FC, et l’US Ouakam a donc été reportée. Le club rufisquois doit disputer ce dimanche son match aller du deuxième tour de la Ligue des champions africaine face à Colombe du Dja et Lobo, au stade Léopold Sédar Senghor, à 17h00.



En Ligue 2, quatre rencontres sont au programme ce samedi. Reléguée de Ligue 1 à l’issue de la saison passée, la Sonacos tentera de lancer sa nouvelle campagne dans cette division. Elle se déplace sur la pelouse de Téranga FC, au stade Alassane Djigo de Pikine.



L’AS Bambey accueille Dakar FC, champion de Nationale 1, au stade municipal de Bambey. Jamono Fatick affronte l’AS Douanes au stade Massène-Sène, tandis que l’AS Kaffrine reçoit l’ASFA au stade El Hadji Babacar Gaye. Les quatre rencontres sont programmées à 17h00.



Pour le dimanche 18 octobre, trois rencontres sont programmées à 17h00. Amitié FC accueille le DUC au stade Maniang Soumaré à Thiès. Niary Tally se déplace à Kaolack pour affronter l’As Saloum au stade Lamine Gueye. Gelwaars FC croisera le fer avec le Port Autonome de Dakar au stade Massène Sène de Fatick.



Oslo FA et AS Cambérène clôtureront la première journée de Ligue 2 ce lundi 19 octobre au stade municipal de Yoff, à 17h00.