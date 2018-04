L'hommage émouvant de Neymar à Andrés Iniesta

Magnifique message de Neymar pour Iniesta (Traduction d'Instagram) pic.twitter.com/3iPY7w3Sgj — J (@FCBReporter) 27 avril 2018

Au cours de ses 22 années de carrière à Barcelone, l'international espagnol a partagé son vestiaire avec de nombreuses stars, qui ont bien souvent quitté le club catalan avant lui. Comme Neymar, par exemple.Le joueur brésilien est devenu un grand ami d'Iniesta après plusieurs saisons au Camp Nou avant de quitter Barcelone pour le Paris Saint-Germain, et le joueur s'est lui aussi montré attristé face au départ du 'Maestro' ce vendredi.Iniesta, qui partira probablement en Chine, a donc fait ses adieux, et a par la suite reçu de nombreux messages, dont un de Neymar par le biais d'Instagram : « Maestro, c'est un plaisir d'avoir fait partie de ta carrière à Barcelone. Je t'ai toujours admiré puis je suis tombé amoureux de ton football, et beaucoup plus de la personne que tu es en dehors du terrain. Je dirai toujours à mes amis, mes enfants et ma famille que j'ai eu le plaisir de célébrer des buts et des titres à tes côtés. Barcelone te remercie, je te remercie et tous les amoureux du football te remercient pour ce que tu as fait. À bientôt, capitaine. »Avec L’Equipe