L'homme qui a mortellement poignardé sa femme à Kaolack a été arrêté

Mardi 27 novembre, PressAfrik annonçait à Kaolack le meurtre d'une femme dans son lieu de travail par son mari qui l'a asséné des coups de poignard. Trois jours après le meurtre de la dame Mbossé Thiam, son ex-mari Moustapha Fall, qui avait pris la poudre d'escampette, a été arrêté à Saint-Louis. Il prévoyait, selon des sources, de se rendre en Mauritanie, pour échapper à la justice.Marié depuis 4 ans, le jeune couple vivait le parfait amour qui a abouti à la naissance de 3 enfants. Mais au fil des années, le couple battait de l'aile. Ce qui a conduit Mbossé Thiam à demander le divorce. Et deux jours après l'officialisation de la séparation d'avec sa femme, Moustapha Sall s'est pointé à son lieu de travail, la mine aigrie, pour s'attaquer à elle. Il voulait récupérer leur fils. En vain.Le lendemain, il est revenu à la charge avec plus de violence. Devant la résistance de son ex-épouse, il sort un couteau et lui en assène 4 coups avant de s'enfuir.Mbossé Thiam va succomber à ses blessures, après avoir été évacuée à l'hôpital régional El Haj Ibrahima Niass de Kaolack. Elle a été inhumée mercredi dans la capitale du Saloum.