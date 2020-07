L’hôpital Dabakh de Tivaouane: 6 sages-femmes et 1 brancardier testés positifs au coronavirus

Six (6) sages-femmes et un (1) brancardier qui officient à l’hôpital Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, dans la région de Thies, à 70 km de Dakar, ont été testés positifs au Coronavirus. Pour éviter la propagation du virus, la structure sanitaire a pris la décision de fermer provisoirement la maternité et la pédiatrie.



Selon des sources de l’As, comme avec le premier cas, les 7 cas positifs ont été contaminés par un médecin externe, le cas communautaire récemment annoncé par le ministère de la Santé.



Les mêmes sources renseignent qu’une vingtaine de contacts ont été identifiés et les prélèvements ont commencé, conformément au protocole sanitaire, pour parer à toutes les éventualités. A ce jour, la région de Thiès compte 569 cas positifs.