L'imam fait un crochet au domicile de sa copine pour tirer un coup avant la prière du vendredi et se fait filmer

C'est un fait divers pas du tout ordinaire que rapporte le journal Les Echos de ce samedi 21 novembre 2020. Un imam en route pour aller diriger la prière du vendredi, qui fait un crochet au domicile de sa petite-copine pour tirer un coup. mal lui en pris puisqu'il a été filmé par cette dernière. Et l'affaire a fini devant la barre du tribunal.



En effet, E. H. A. D. a été filmé en pleins ébats sexuels, dans a voiture, par sa copine, M. S. T., une infirmière de 33 ans, avec qui il entretient une idylle depuis 8 ans. Les faits ont eu lieu à Khar Yalla (quartier Dakar). Il voulait satisfaire sa libido avant d’aller diriger la prière du vendredi.



Il fait savoir à sa copine qu’elle veut juste tirer un coup avant d’aller diriger la prière du vendredi. Les deux tourtereaux sont alors entrés dans la voiture de l’imam pour une partie de jambes en l’air. Une fois dans la voiture, l’imam exhibe son sexe. M. S. T. le filme tout nu avant d’envoyer les images à son épouse et à son frère, rapporte le journal.



L’imam a porté l’affaire devant la justice. Devant la barre du tribunal des Flagrants délits de Dakar, E.H.A.D a affirmé: "elle a diffusé les images de notre intimité. elle me faisait chanter. Elle m'a humilié"



M. S. T. a écopé, vendredi d’une peine de 3 mois de prison assortie du sursis.