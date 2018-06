L’importation de la volaille restera interdite au Sénégal (ministre)

Les éleveurs de volaille peuvent dormir tranquille si l’on en croit la sortie du ministre du Commerce qui a assuré que l’importation de la volaille restera interdite au Sénégal. «Le Sénégal maintient l'interdiction d'importation de la volaille », a déclaré Alioune Sarr.



Et de poursuivre : «C'est une mesure de sauvegarde que le gouvernement a mis en place et qui est prévue d'ailleurs par l’OMC pour accompagner cette industrie naissante. Nous avons des acteurs qui ont investi plus de 200 milliards et emploient plus de 50 000 personnes dont la moitié sont des femmes».



En plus de ce facteur, M. Sarr indique que cette interdiction va aussi favoriser l’accroissement du «niveau de notre infrastructure technologique pour permettre aussi d'assurer la sécurité sanitaire des consommateurs. Et enfin, améliorer notre balance commerciale puisque c'est un secteur qui apporte énormément de choses».