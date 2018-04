"L'impunité est devenue une réalité au Sénégal", selon Me Alioune Badara Cissé

ABC multiplie ses sorties salées contre le pouvoir de Macky Sall. Lors d’un symposium organisé à Thiès et qui portait sur la promotion des valeurs et de la citoyenneté, le médiateur de la République Me Alioune Badara Cissé a souligné que les récents non-lieux délivrés dans l’affaire de la fraude du Baccalauréat montrent que la situation d’impunité est devenue une réalité au Sénégal.



“Nous avons assisté, l’année dernière, à la suite de préparations longues et âpres de jeunes candidats au Baccalauréat, sacrifiés par l'incurie de ceux qui sont censés organiser ce diplôme majeur d’accès à l’enseignement supérieur. On nous apprend, il y a quelques jours, qu’il y a eu pour certains des inculpés une ordonnance de non-lieu », a-t-il relevé.



Pour Me Cissé cette situation d’impunité devient aujourd’hui une réalité et elle fait que certains parmi nous pensent qu’ils sont des citoyens à part.