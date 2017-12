L'incendie d'un daara à Mbour tue deux enfants et fait 7 autres blessés

Un autre crime contre l'innocence a été perpétré à Mbour ce dimanche. Deux enfants ont trouvé la mort dans l'incendie d'un daara au quartier Liberté de Mbour et 7 autres blessés. Un drame qui rappelle celui de la Médina en mars 2013 et qui avait fait 9 morts dans un daara au quartier Médina de Dakar.

L'incendie s'est déclaré vers 2 heures du matin et selon des témoins, une bougie en serait l'origine. Les blessés ont été transportés à l'hôpital départemental de Mbour