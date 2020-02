L'insolite de la semaine: le fils du vigile vole les épreuves de composition pour une élève en échange de rapport sexuel

L'insolite de la semaine s'est déroulé à Louga cette semaine où le fils du gardien du collège Massamba Siga Diouf a volé les épreuves de composition de Français, Anglais et Maths et les a remises à une élève de la classe de 3e en échange d’une partie de jambes en l’air. Ce que du reste la fille a accepté et consommé, selon Le Témoin.



Les professeurs, qui ne sont pas dupes, et devant les performances inhabituelles de certains cancres, ont aussitôt flairé quelque chose de louche. A la suite d’une en- quête, le garçon et la fille ont été arrêtés et déférés au parquet puis envoyés en prison. Mais aux dernières nouvelles, la fille serait relâchée laissant le garçon en prison méditer seul sur ce la justice lui réserve.