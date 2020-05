«L’interdiction de la chloroquine par l’OMS est absurde et injustifiée», selon le Dr pharmacien Alioune Diop

La date du 25 mai 2020 fera tâche d’huile dans les annales de l’histoire de la santé mondiale. En effet, l’Organisation mondiale de la santé a décidé d’éradiquer l’utilisation de la chloroquine dans le traitement de la covid-19. Cette décision est loin de faire l’unanimité chez les hommes en blouse blanche. C’est dans ce contexte que le docteur Alioune Diop condamne avec la dernière énergie la décision de l’OMS surtout qu’il a rappelé que les Etats sont autonomes et souverains. Le docteur entonne « la gouvernance sanitaire est propre à chaque Etat » pour dire qu’il va de la responsabilité de chaque Etat de choisir le modèle sanitaire qui lui revient de droit. Surtout en de pareilles circonstances où la pandémie de coronavirus a fini de révéler à la face du monde les failles sanitaires de nos supposées grandes puissances.



Le docteur ajoute que « l’OMS n’a pas le droit de gérer la gouvernance sanitaire mondiale, elle ne fait que des recommandations ». Un rappel à l’ordre que fait le Docteur Alioune Diop afin que l’OMS n’oublie pas sa vocation primitive qui est celle de la recommandation. Le pharmacien de Mbao a tenu à attirer l’attention de nos dirigeants afin qu’ils ne tombent pas dans le piège de l’organisation onusienne. Selon lui, dans le cadre de la lutte contre la covid-19, la chloroquine a fait ses preuves et a guéri des malades. C’est ça l’essentiel, tout le reste n’est que de la spéculation et ne nous mène à rien. « Parce que si on laisse l’Organisation mondiale de la santé (OMS) mener la gouvernance sanitaire mondiale, nous allons vers des dérives » avertit le Docteur Alioune Diop. « Pour dire que nous ne menons pas les mêmes combats. Parce que tant soit peu si la chloroquine guérit des malades en de pareils moments où le monde compte des millions de morts pourquoi s’en priver » vitupère le pharmacien.



Ce dernier va plus loin dans ses propos « l’OMS est dirigée par des lobbys. La chloroquine ne fait pas l’affaire de ces lobbys pharmaceutiques qui ont investi beaucoup d’argent. Donc la présence de la chloroquine n’arrange pas ces groupes de pression. Par conséquent les études de l’OMS n’ont aucun sens à mon regard ». Le docteur félicite le courage et l’abnégation du professeur Moussa Seydi parce que la mortalité dont les gens font référence avec l’usage de la chloroquine n’est pas prouvée. Au fait les personnes décédées avaient une chance minime parce que la létalité est importante chez ces personnes d’un âge assez élevé.



De ce fait le docteur encourage le Sénégal dans sa lancée. « La décision prise par l’OMS ne saurait être une sage décision dans la mesure où la chloroquine a guéri au Sénégal des malades atteints de la covid-19. Il appartient à chaque gouvernement de prendre ses responsabilités. L’OMS n’a aucun pouvoir décisionnaire sur nos Etats. La vocation primitive de l’Organisation de la santé(OMS) est de faire des recommandations » conclut le Dr Diop.



Le Témoin