L'intersyndical du secteur primaire suspend son mot d'ordre de grève prévue pour la semaine prochaine

La grève de 72 heures, initialement prévue pour lundi, n’aura finalement pas lieu. L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a décidé de suspendre son préavis de grève à la suite d'une rencontre avec le ministre de la Fonction publique.



« À la suite de la correspondance que nous avions adressée lundi au ministre de la Fonction publique pour lui notifier notre intention d'entrer en grève le 22 de ce mois, nous avons été reçus par le ministre Olivier Boucal et ses collaborateurs pour discuter de la généralisation de l'indemnité de logement. Nous avons échangé longuement sur ce point et le ministre a réitéré toute la disponibilité et la volonté du gouvernement à honorer son engagement, conformément au pacte social », a déclaré le coordonnateur de l'intersyndicale au micro de la RFM.



Selon le coordonnateur, le ministre de la Fonction publique et du Travail, Olivier Boucal, a réaffirmé l'engagement du gouvernement et s'est aussi engagé à faire un rapport au Président de la République et au Premier ministre à ce sujet.





« Il a pris des engagements et a promis de rendre compte au Premier ministre et au Président de la République pour qu'une solution soit apportée au paiement de l'indemnité de logement. C'est pourquoi l'intersyndicale s'est réunie pour examiner la suite à donner. Compte tenu de tous ces éléments, et de l’importance du secteur primaire pour notre pays, nous avons décidé, de manière responsable, de suspendre le mot d'ordre de grève prévu pour lundi, afin de donner une chance au dialogue et de permettre au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour honorer son engagement »,

déclaré le coordonnateur.



« Nous profitons de cette occasion pour réitérer notre attachement au dialogue et lancer un appel à l'ensemble des parties prenantes signataires de ce pacte pour que toutes les dispositions soient prises, afin que l'espoir qu'il a suscité ne soit pas vain », a-t-il ajouté.