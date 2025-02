L'intersyndicale du secteur primaire suspend son mouvement d'humeur initialement prévu pour le mercredi 19 février

À l'issue de son assemblée générale d'information tenue le lundi 17 février 2025, à la Sphère ministérielle de Diamniadio, l'intersyndicale du secteur primaire (Agriculture, Pèche et Elevage ) informe l'opinion de sa décision de suspendre partiellement son plan d'action (des 72 heures de grève générale) qui devrait débuter le mercredi 19 février et maintenir le port de brassards rouges ce mardi.



Selon le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, cette décision fait suite à la rencontre tenue avec « le Directeur général de la fonction publique et son staff le mercredi 12 février 2025, qui nous ont assuré que le gouvernement travaille activement à la satisfaction de nos revendications ».



A cet effet, l’intersyndicale a décidé de suspendre son mouvement d’humeur et se dit ouverte au dialogue. « Nous avons décidé d'accorder une suspension temporaire de notre mouvement. Toutefois, nous restons vigilants quant à la mise en œuvre effective des engagements pris. Nous remercions les travailleurs pour leur mobilisation et leur solidarité. Nous continuerons à suivre de près l'évolution des discussions et informerons régulièrement sur les avancées obtenues », note - t-on sur le document.