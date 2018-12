L'opposition sénégalaise décidée à éjecter Aly Ngouille Ndiaye de l'organisation de la Présidentrielle

L’opposition a gagné le pari de la mobilisation ce 28 décembre 2018. En effet, des milliers de manifestants se sont réunis après la prière de vendredi pour une marche de revendication.



Déjà, au départ de la manifestation à 15 heures,des centaines de militants en foulards rouge tee-shirts et casquettes arborant les couleurs des différents partis d’opposition et images des leaders avaient répondu à l'appel.



Sur les pancartes, « NON à la Dictature, NON à l’Organisation des Elections par Aly Ngouille Ndiaye, Accès au Fichier électoral », lisait-on.



Avec l’arrivée de quelques figures de l’opposition, Oumar Sarr, Mamadou Diop Decroix, Mayoro Faye la foule dominée par les partisans de Karim Wade, s’est dirigée vers le Rond-point RTS dans une vuvuzela encadrée par des dizaines d’agents de force de l’ordre en tenue anti-émeute.



« Aly Ngouille Ndiaye n’organisera pas les élections étant partisan, pour avoir lancé des discours allant dans le sens de récupérer les militants de l’APR pour qu’ils aillent voter Macky Sall », martèle Mayoro Faye, responsable du PDS.



Le président de ‘’l’Alliance pour le départ de Macky Sall’’, Aly Mansaly se montre plus confiant : « cette mobilisation symbolise qu’au soir du 24 février ce régime de Macky Sall va perdre le pouvoir ».



Amssatou Sow Sidibé, présidente du Mouvement Citoyen CAR LENEEN, de s’exclamer : « Nous disons non à toutes les dérives constateés aujourd’hui, sur le plan politique, juridique et économique. Nous disons non à la violation de nos droits les plus élémentaires ».