L'ouest de l'Ukraine : une attaque russe de drones fait deux morts et trois blessés

Le Kremlin a qualifié d'"absurdes" les nouvelles sanctions imposées par l'Union européenne à la Russie un an après le début de son offensive en Ukraine, visant 121 individus et entités.



"Tout cela est absurde. On voit bien qu'ils placent sous sanctions n'importe qui (...), juste pour faire de nouvelles listes", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tout en assurant que ces mesures n'allaient "pas gêner" les personnes sanctionnées.



A propos du plan chinois, le Kremlin ne voit pas "pour l'instant" les conditions pour une fin "pacifique" au conflit

Le Kremlin a jugé que le plan proposé la semaine dernière par la Chine pour régler le conflit en Ukraine "méritait l'attention", mais que les conditions nécessaires à une solution "pacifique" n'étaient pas réunies "pour l'instant".



"Nous considérons le plan de nos amis chinois avec une grande attention (...). C'est un long processus. Pour l'instant, nous ne voyons pas les prémisses pour que cette affaire puisse emprunter une voie pacifique", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "L'opération militaire spéciale (en Ukraine) continue", a-t-il ajouté.



La Turquie annonce la reprise des négociations sur l'Otan avec la Suède et la Finlande le 9 mars

Les négociations entre la Turquie, la Suède et la Finlande en vue de l'adhésion à l'Otan des deux pays nordiques reprendront le 9 mars, annonce le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu.



"La réunion se tiendra le 9 mars", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Ankara, suggérant que cette rencontre pourrait avoir lieu à Bruxelles, où siège l'Alliance atlantique.



La Turquie avait mis un coup d'arrêt, fin janvier, aux négociations en reportant une réunion tripartite, initialement prévue pour février, après plusieurs manifestations antiturques et contre l'islam à Stockholm.



Deux (2) morts et trois blessés dans une attaque russe de drones dans l'ouest de l'Ukraine

Deux personnes ont été tuées et trois blessées dans une attaque russe de drones dans la nuit de dimanche à lundi contre Khmelnytsky, dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé le maire de cette ville.



Une des personnes décédées est un secouriste tué pendant son service, a précisé le maire de Khmelnytsky, Oleksandre Symtchychyne, sur Telegram, faisant état d'"immeubles endommagés" par ces frappes. Peu après, le gouverneur de la région de Khmelnytsky, Serguï Gamaliï, a lui annoncé sur Telegram la mort d'un deuxième secouriste ayant succombé à ses blessures à l'hôpital.



Au total, la Russie a lancé contre l'Ukraine "14 drones de combat" Shahed de fabrication iranienne, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne, selon laquelle onze de ces engins ont été abattus par la défense antiaérienne.



La Russie dans la ligne de mire du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU

L'invasion russe en Ukraine sera au cœur de la session du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU qui s'ouvre aujourd'hui. La tension s'annonce vive à la fin de la session lors du vote sur la poursuite des travaux des enquêteurs sur l'Ukraine, qui présenteront leur premier rapport écrit le 20 mars après avoir déjà fait état en septembre de crimes de guerre.



Moscou devrait envoyer sur place, jeudi, son vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov. Malgré les appels des ONG, il n'est pas sûr que les diplomates quittent la salle au moment de son discours, comme ils l'avaient fait l'an dernier pour son chef, Sergueï Lavrov, qui était intervenu en visioconférence.