L’ultime combat entre Sonko et l’Agent judiciaire de l’Etat se jouera mardi

L'Etat du Sénégal, à travers son agent judiciaire, avait formé un pourvoi en cassation après que le président du Tribunal d’instance de Ziguinchor a ordonné l’annulation de la radiation du maire de Ziguinchor des listes électorales et, par conséquent, sa réintégration. La Direction générale des élections (Dge), qui s’était basée sur la radiation pour refuser de remettre les fiches de parrainage au mandataire de Sonko, dit attendre la décision de la Cour suprême.

Et c’est le même argument que Thiendella Fall a servi à la Cena. Son mandataire Ayib Daffé s'était rendu à la DGE jeudi. Mais n'a toujours pas eu la fiche de parrainage.

Mardi 7 novembre 2023 à 10h, l'opposant Ousmane Sonko devrait connaît son sort. La Cour suprême va trancher entre lui et l'Agent judiciaire de l'État, selon nos confrères de E-Media. Un jour de vérité symbolique et déterminant pour le leader du pastef et ses partisans dans le cadre de sa participation à la prochaine élection présidentielle de 2024.