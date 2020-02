LDC - Le programme de la soirée des huitièmes de finale de ce mercredi

De l'autre coté, Atalanta Bergame qui pour la première fois de son histoire est en 8e de finale de la Ligue des champions défiera le club Espagnol de Valence qui néanmoins a une expérience européenne plus solide. Puisque le club espagnol compte à son actif (13) participations à la plus grande des coupes d’Europe, sept (7) qualifications en huitième de finale.

Après la soirée d’hier (mardi) où le Paris Saint-Germain et Liverpool ont été respectivement défaits par Borussia Dortmund et à Atlético Madrid, ce mercredi soir 20h aura lieu la deuxième vague de matchs de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions.Tottenham de José Mourinho tentera de faire plier le RB Leipzig sans Harry Kane et Heung-Min Son qui récemment s'est blessé et souffre d'une fracture du bras dont il va devoir être opéré.