LDC: Liverpool-Atlético de Madrid, les compositions probables

Liverpool a bien de la chance. Contrairement au PSG, il va pouvoir bénéficier de l’apport incontestable de son public à Anfield pour tenter de renverser l’Atlético de Madrid, après avoir perdu 1-0 au match aller. Les Reds, champions d’Europe en titre, sont face à un beau défi, certes moins compliqué que celui de la saison passée face au FC Barcelone. Il faudra réussir à percer la muraille bâtie par Diego Simeone.

Pour cela, Jürgen Klopp va s’appuyer sur sa défense type avec Robertson, Van Dijk, Gomez et Alexander-Arnold. Mais ce sera Adrian dans les buts à la place d’Alisson, toujours blessé. Et Adrian n’a pas vraiment rassuré ces derniers temps... Au milieu, on pourrait retrouver le trident Fabinho-Henderson-Wijnaldum pour alimenter les trois hommes de devant, Salah, Mané et Firmino, qui représenteront bien sûr la menace principale.

Du côté de l’Atlético de Madrid, Diego Simeone peut compter sur un groupe au complet. Oblak sera bien évidemment le dernier rempart. Savic et Felipe composeront la charnière centrale, avec Lodi à gauche et Trippier à droite. Au milieu, on devrait retrouver Thomas Partey et Saul, avec Koke sur le côté gauche et Correa sur le côté droit. Devant, Simeone devrait privilégier Alvaro Morata plutôt que Diego Costa pour accompagner João Felix, qui a retrouvé quelques couleurs ces dernières semaines.