LES OMISSIONS PRÉOCCUPANTES DU FMI

Pour plus de vision dans ses missions et en vue d'obtenir beaucoup plus d'efficacité dans ses objectifs tendant à faciliter la stabilité financière du monde le Fonds Monétaire international ne peut dans ses rapports sur la situation économique des pays en développement continuer de laisser en rade les points importants suivants. il faut y insister



1 Le situation monétaire des États surtout lorsque celle-ci est de nature à déséquilibrer la balance des paiements. C'est le cas du franc CFA qui est fortement handicapant en termes d'exportation mais aussi de financement de l'économie pour ses États membres. Je n'ai pas souvenance avoir vu le FMI en faire un élément majeur de préoccupation



2 Les centaines de milliards de dollars qui quittent illégalement chaque année le continent africain pour aller vers les paradis fiscaux et ce sous forme notamment de corruption. On ne peut pas avoir comme mission de garantir la stabilité financière internationale et omettre un point aussi névralgique du système financier.



3 La réduction du train de vie des États. Cette recommandation devrait être permanente au lieu de toujours se focaliser sur les ménages et les entreprises sur lesquels le FMI demande toujours la suppression totale ou partielle des subventions allouées. Nous savons pertinemment que les problèmes budgétaires des États proviennent la plupart du temps de leur train de vie dispendieux.



Parce que ces différents points touchent profondément les intérêts géopolitiques de certaines "puissances" et les orientations nationales des gouvernements en place c'est le black out total



Un chose semble sûre : l'on ne peut pas garantir la stabilité financière internationale si ces différents points ne font pas l'objet d'une attention particulière.



Magaye GAYE