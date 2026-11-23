Matar Diène, président du mouvement Initiative Citoyenne pour le Développement du Sénégal (ICDS), a interpellé le gouvernement sénégalais et les autorités diplomatiques européennes ce lundi 23 novembre 2026 à Dakar. Il a dénoncé les drames liés à l'immigration clandestine et réclamé une véritable réciprocité des visas.

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​L'acteur politique a fustigé le déséquilibre des conditions de circulation entre l'Afrique et l'Europe. Alors que des ressortissants européens entrent librement au Sénégal pour de courts séjours, les Sénégalais font face à de multiples obstacles et déboursent 400 000 francs CFA, voire plus, pour risquer leur vie en pirogue. « Nous ne demandons pas des privilèges. Nous demandons la dignité, l'équité et la réciprocité dans nos relations internationales », a-t-il martelé.



​Pour freiner les départs dans l'océan Atlantique, le président de l'ICDS a soumis six pistes d'action au président Bassirou Diomaye Faye et au Premier ministre Al Aminou Lo. Il a notamment suggéré de simplifier les procédures de visas, de créer des programmes de migration professionnelle légale et d'ouvrir un guichet national d'accompagnement. Il a également préconisé d'investir dans l'emploi local, de démanteler les réseaux de passeurs et de lancer un programme de sensibilisation et de réinsertion.



​Matar Diène a exhorté les autorités à agir rapidement avec un calendrier précis pour éviter que la jeunesse ne périsse en mer. Il s'est directement adressé aux jeunes Sénégalais, particulièrement ceux de Dakar, de Yoff et des communautés de pêcheurs. « Votre vie vaut infiniment plus que les promesses des passeurs », a-t-il conclu.