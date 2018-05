LIGUE 1 sénégalaise : US Ouakam remporte sa première victoire de la saison devant NGB (1-0)

Enfin, c’est fait. L’Union sportive d’Ouakam a remporté sa première victoire de la saison. Elle a battu ce jeudi au stade Léopold Sedar Senghor Niary Tally sur la marque (1-0) à l’occasion de la 24e journée du championnat. En 17 rencontres, le club ouakamois n’a remporté qu’un seul match, subi 13 revers et a fait 3 matchs nuls. Pape Moussa Kane a marqué le but de l’équipe coachée par Lamine Dieng à la 13mn, le 6e but seulement du club cette saison.



USO est dernier du classement avec 6 points en 17 matchs joués. Le club a encaissé 31 buts et en a marqué 6 pour un goal average de moins 25 buts.