La CAF prévoit de reporter la CAN 2023 à janvier 2024

La CAN 2023 aux mois de juin et juillet en Côte d'Ivoire, l'idée semble commencer à prendre du plomb dans l'aile. Si depuis l'annonce du changement de périodicité de la compétition à l'été, la Confédération africaine de football se veut optimiste pour une bonne tenue aux dates prévues, un décalage en janvier 2024 n'est pas à exclure. Pas en raison des retards sur les chantiers sur place, mais à cause des conditions météorologiques.



Des pluies diluviennes s'abattent actuellement sur la Côte d'Ivoire, à tel point que des rencontres du championnat ont dû être interrompues.



C'est notamment le cas du derby entre le Stade d’Abidjan et l’Africa Sports, au Stade Robert Champroux de Marcory. Les précipitations ont été telles que de nombreuses localités ont été touchées par des inondations, les vidéos étant largement partagées sur les réseaux sociaux.



Une situation qui fait craindre le pire du côté de la Côte d'Ivoire dans un an si un tel scénario se reproduit. Face à éventualité, la Confédération africaine de football va étudier à nouveau le dossier de cette CAN 2023, d'après les informations de Sport News Africa. L'instance doit tenir son Assemblée générale au mois d'août en Tanzanie et la question d'un maintien de la compétition aux dates prévues ou d'un décalage en janvier 2024 sera étudiée.