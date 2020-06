La CAN féminine 2020 a été annulée

Hormis le report à début 2022 de la prochaine Coupe d’Afrique des nations masculine (CAN 2021) prévue en janvier-février au Cameroun, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé que le Championnat d’Afrique des nations se jouerait début 2021. Quant à la CAN féminine 2020, elle a été annulée.





Il y a toujours une victime dans l’histoire et celle de ce 30 juin 2020 est bel et bien la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2020). La CAN 2020 dames a en effet été purement et simplement annulée par le Comité exécutif (ComEx) de la Confédération africaine de football (CAF), alors que les deux principales compétitions masculines du continent, prévues au Cameroun, ont, elles été reportées : le CHAN 2020 se déroulera ainsi en janvier-février 2021 et la CAN 2021 en janvier 2022.



avec RFI