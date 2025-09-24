La CONAFE plaide pour un cadre renforcé contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne

La Coalition Nationale des Associations et ONG en Faveur de l’Enfant (CONAFE) a ouvert, hier, mardi 23 septembre, un atelier de trois jours visant à élaborer un argumentaire de plaidoyer pour renforcer la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants en ligne. Cet atelier se tient jusqu’au 25 septembre à son siège. Inscrite dans le programme « Safe Online » mené avec l’UNICEF, cette initiative réunit des acteurs institutionnels et de la société civile afin de porter d’une voix commune la question de la protection des mineurs face aux risques du numérique.



La secrétaire exécutive de la CONAFE, Justine Laison, a souligné l’urgence d’adapter les stratégies face aux avancées technologiques, notamment l’intelligence artificielle :

« Les stratégies actuelles ont été dépassées. Il est nécessaire de revisiter le cadre légal, institutionnel et les actions menées avec l’État et la société civile, en y associant les enfants, pour proposer des solutions concrètes en matière de prévention et de protection. »



Elle a également plaidé pour une prise en charge globale des victimes, coordonnée entre les aspects psychologiques, judiciaires, sanitaires et de réinsertion, et appelé à un dispositif national d’alerte et d’application des lois contre les prédateurs.



Mme Laison a insisté sur la nécessité d’une « volonté politique claire » de l’État pour soutenir cette lutte, précisant que cette rencontre doit déboucher sur des propositions précises en matière de politique publique. « Ce que nous attendons de la part de l'État c'est avoir une volonté politique et une vision claire des réponses à adresser à ces questions qui brûlent toutes les lèvres », a déclaré Mme Laison.



Avant d'ajouter : « Ce qui est sorti dans le brainstorming, c'est comment aller vers des assises sur les utilisateurs. Parce qu'il y a énormément de choses et en terme d'approche, il faut savoir où aller. Il y a plusieurs angles où les enfants sont en danger. Il est nécessaire d'avoir une vision très claire sur la question parce que les lois, on ne va pas dire qu'elles sont obsolètes mais également avec l'IA, il y a des choses qui amènent forcément l'État à se réadapter en conséquence. C'est le sens de notre rencontre. »



Pour elle, « c'est une première mais à la fin de cette rencontre, ce serait très clair ce qu'on veut pour ce plaidoyer qu'on doit adresser à l'État du Sénégal qui ne sort pas du renforcement de la politique publique. Pour nous c'est vraiment quelle politique publique adressée sur l'exploitation des enfants en ligne ? Et ça, il y a des réponses déjà parce qu'on n'est pas sur un terrain vierge, mais nous pensons qu'il faut être beaucoup plus pointu sur ces questions car la technologie avance au fur et à mesure que les stratégies sont mises en place. »



Par ailleurs, pour mieux vulgariser leur réflexion, la CONAFE a invité l'essentiel des acteurs clés : « En matière de réflexion, on ne peut pas prendre tout le monde mais tout le monde est concerné. Ce que nous avons fait ici, c'est une première étape de réflexion et nous avons invité l'essentiel des acteurs clés. Nous avons ici, le Médiateur de la République, le ministère de la Justice, le ministère de la Communication, le ministère de la Famille, les organisations de la société civile, les enfants et les relais communautaires », a précisé Justine Laison.



La prochaine étape après cette rencontre, a-t-elle fait savoir, sera de s'ouvrir à d'autres acteurs qui n'étaient pas présents à cette journée de réflexion avant d'aller vers le document final qu'ils partageront sous forme de draft avec les enfants et même avec les marchands ambulants.