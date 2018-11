La CREI dément Abdoulaye Baldé : " il n’est plus sous contrôle judiciaire"

Le magistrat instructeur de la Cour de répression de l'enrichissement illicite réagit suite aux complaintes du maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé qui dit en avoir marre de son contrôle judiciaire l’empêchant de voyager ou l’obligeant à se présenter tout le temps chez le juge.



Selon ledit magistrat, qui s'est confié à la Rfm, le sieur Baldé n’est plus placé sous contrôle judiciaire et la décision lui a été notifiée il y’a de cela bien longtemps. Il ajoute que pour sortir du territoire national, le leader de l’Ucs (Union des centristes du Sénégal) ne demande plus d’autorisation parce qu’il n’est plus assujetti à un contrôle qui fait qu’il doit obtenir une autorisation du juge avant de voyager. Donc s’il avance qu’il est sous contrôle judiciaire depuis 5 ans, il dit ce qu’il veut.



Poursuivant son réquisitoire, le magistrat renseigne que le dossier n’est plus entre les mains des magistrats instructeurs car, il a été transmis au Procureur Spécial près la Crei, depuis et le sort du maire de Ziguinchor doit donc être scellé par le parquet spécial, qui depuis lors, est resté aphone sur le dossier Abdoulaye Baldé, épinglé avec sa femme pour enrichissement illicite présumé.