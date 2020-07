La Chine est la "plus grande menace" pour les États-Unis (Directeur du FBI)

S'adressant à l'Institut Hudson de Washington, Christopher Wray a décrit une campagne de perturbation à plusieurs volets.



Il a déclaré que la Chine avait commencé à cibler les ressortissants chinois vivant à l'étranger, à les contraindre à revenir, et qu'elle s'efforçait de compromettre la recherche américaine sur le coronavirus.



"Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés", a déclaré M. Wray.



"La Chine est engagée dans un effort de l'ensemble de l'État pour devenir la seule superpuissance mondiale par tous les moyens nécessaires", a-t-il ajouté.



Dans un discours de près d'une heure, mardi, le directeur du FBI a brossé un tableau saisissant de l'ingérence chinoise, une vaste campagne d'espionnage économique, de vol de données et d'argent et d'activités politiques illégales, utilisant la corruption et le chantage pour influencer la politique américaine.



"Nous sommes arrivés à un point où le FBI ouvre désormais une nouvelle affaire de contre-espionnage liée à la Chine toutes les dix heures", a déclaré M. Wray. "Sur les quelque 5 000 affaires de contre-espionnage en cours dans le pays, près de la moitié sont liées à la Chine".



Le directeur du FBI a mentionné un programme appelé "Fox Hunt", dont le président Xi Jinping a été le "fer de lance" et qui, selon lui, s'adresse aux ressortissants chinois vivant à l'étranger considérés comme des menaces pour le gouvernement chinois.



"Nous parlons de rivaux politiques, de dissidents et de critiques qui cherchent à exposer les violations massives des droits de l'homme en Chine", a-t-il déclaré. "Le gouvernement chinois veut les forcer à revenir en Chine, et les tactiques de la Chine pour y parvenir sont choquantes".



Il a poursuivi : "Lorsqu'il n'a pas pu localiser une cible de Fox Hunt, le gouvernement chinois a envoyé un émissaire pour rendre visite à la famille de la cible ici aux États-Unis. Le message qu'ils ont dit de transmettre ? La cible avait deux options : retourner en Chine rapidement, ou se suicider."



Le programme a été initialement lancé en 2015 pour cibler les personnes accusées de corruption et aurait permis la capture de milliers de fugitifs.



Cependant, les rapports faisant état de restitutions extraordinaires d'opposants politiques par Pékin se sont multipliés ces dernières années, à commencer par Gui Minhai, l'un des libraires de Hong Kong qui a disparu en 2015 et a refait surface sous la garde des Chinois. Contrairement aux autres, M. Gui a disparu à l'étranger - en Thaïlande - plutôt qu'à Hong Kong même.