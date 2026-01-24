La Chine présente le Ghana comme modèle de coopération

Le Ghana n’est pas choisi par hasard. Pour Pékin, ce pays d’Afrique de l’Ouest incarne une nouvelle étape de la relation Chine-Afrique, plus sélective, plus structurée et davantage tournée vers la transformation économique locale.



Le message est clair : il ne s’agit plus seulement de financer des infrastructures, mais d’accompagner un modèle de développement. Accra veut produire davantage, transformer sur place et mieux connecter ses marchés. La Chine, de son côté, cherche des partenaires stables, capables d’absorber investissements, technologies et savoir-faire, dans un contexte mondial plus incertain.



Le programme ghanéen d’« économie 24 heures » illustre cette convergence. Il vise à industrialiser le pays, moderniser l’agriculture et fluidifier les échanges, notamment le long du corridor du lac Volta, présenté comme un axe de croissance verte. Les entreprises chinoises y voient un terrain d’expérimentation à taille humaine, loin des mégaprojets parfois critiqués ailleurs sur le continent.



Pour Pékin, mettre le Ghana en vitrine, c’est envoyer un signal : la coopération sino-africaine se veut désormais plus durable, plus rentable et plus équilibrée. Une manière aussi de défendre son modèle face aux rivalités géopolitiques croissantes et aux critiques occidentales.