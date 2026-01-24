Sicap Mbao : Tentative de vol avec violence sur une femme enceinte, deux individus interpellés

Selon la Police nationale, c'est aux environs de 18 heures que les éléments de la Brigade de Recherche (BR) ont été alertés d'une attaque en cours contre un appartement au quartier Taïf (Sicap Mbao). Sur les lieux, les policiers ont procédé à l'appréhension de deux suspects déjà neutralisés par la clameur publique, tandis qu'un troisième complice réussissait à prendre la fuite.

La victime, une femme en état de grossesse avancée, a relaté une scène d'une rare violence. Après avoir tenté de s'introduire sous un faux prétexte, les trois assaillants ont défoncé la porte de l'appartement. La victime s'est alors retranchée dans sa chambre, appelant à l'aide depuis son balcon. Les malfaiteurs étaient sur le point de briser la porte de sa chambre lorsque les voisins, alertés par ses cris, sont intervenus, rapporte la Police.

La même source renseigne que la moto de marque Honda SH ayant servi au transport des assaillants a été saisie et placée sous scellés. Les deux mis en cause sont actuellement en garde à vue. Une enquête est ouverte et les recherches se poursuivent activement pour retrouver le troisième fugitif.

Le Poste de Police de Diamaguène Sicap Mbao a interpellé, le 23 janvier 2026, deux (2) individus pour “association de malfaiteurs, tentative de vol avec violence par effraction, usage de moyen de transport et mise en danger de la vie d'autrui”.