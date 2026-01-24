Mœurs, drogue et réseaux sociaux : le tribunal de Pikine-Guédiawaye tranche l’affaire « Bineta mécanicienne »

Après plusieurs semaines de forte médiatisation et de réactions sur les réseaux sociaux, le feuilleton judiciaire impliquant Bineta Sarr, connue sur TikTok sous le pseudonyme de « Bineta mécanicienne », a connu son épilogue. Après vingt-trois jours de détention, la TikTokeuse et les autres prévenus ont été remis en liberté, hier, vendredi, à la suite du verdict rendu par le Tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.



Dans cette affaire de mœurs mêlant drogue, présence de mineures et diffusion d’images jugées contraires aux bonnes mœurs, le tribunal n’a pas suivi les réquisitions du parquet. Bineta Sarr, A. W. Diallo, propriétaire de l’appartement meublé où se sont déroulés les faits, ainsi que F. Mbow et A. Souaré, ont été condamnés à deux ans de prison avec sursis, selon L’Observateur. Cette décision leur a permis de quitter immédiatement la Maison d’arrêt.



Pour les autres mis en cause, l’issue est encore plus favorable. Alors que le Procureur avait requis six mois de prison ferme à l’encontre de plusieurs membres du groupe, le tribunal a finalement prononcé leur relaxe pure et simple. Aucune amende n’a été infligée, mettant ainsi un terme définitif à cette procédure judiciaire très suivie.



Les faits remontent à la nuit du 31 décembre 2025, lorsqu’une opération des forces de l’ordre dans un appartement situé à Keur Massar avait conduit à la découverte de stupéfiants, de mineures et de contenus obscènes. L’intervention avait suscité une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.



Au total, quatorze jeunes, dont la célèbre créatrice de contenus suivie par des milliers d’abonnés, avaient été interpellés et poursuivis pour divers chefs d’accusation, notamment atteinte aux bonnes mœurs et association de malfaiteurs. À l’audience, le parquet avait décrit un groupe structuré et dénoncé une dérive grave pour les valeurs sociales, tandis que la défense évoquait une errance de jeunesse sans préméditation ni organisation criminelle.